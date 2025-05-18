Врача из Владимира избили из-за колоноскопии, которую он сделал пациентке в никабе

По словам представителя медика, он провел процедуру женщине около месяца назад. Она выросла в крайне консервативной семье, которая выступала против того, чтобы ей проводили подобные процедуры. Из-за этого пациентка решила обратиться к доктору втайне, так как столкнулась с серьезной проблемой со здоровьем. Врач сделал ей колоноскопию и назначил необходимое лечение. После этого ему стали поступать угрозы о «расчленении», а после на него напали на улице.