Глава ЕК объявила новую «решающую неделю по Украине»: прошлую такую неделю называли в апреле

Вэнс в свою очередь подчеркнул, что Евросоюз — важный союзник США, несмотря на некоторые разногласия. Также вице-президент Америки встречался в Риме с главой Украины Владимиром Зеленским. Около 40 минут они обсуждали переговоры в Стамбуле, вопросы санкционной политики против России, а также двустороннее сотрудничество Киева и Вашингтона. Это первая встреча Вэнса и Зеленского после их скандального диалога в Белом доме в феврале.