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Появились подробности о выпавшем из окна в российском городе младенце

Стали известны подробности, как младенец выпал из окна четвертого этажа в Екатеринбурге.

Стали известны подробности, как младенец выпал из окна четвертого этажа в Екатеринбурге. Об этом пишет E1.RU.

Сестра мамы малыша рассказала изданию, что мальчик находится в реанимации, мать ребенка в шоковом состоянии.

По словам родственницы семьи, мама годовалого младенца отвлеклась на 7-летнюю дочь и 6-летнего сына. Мальчик в этот момент выпал из окна. Его кровать находится прямо у окна.

Собеседница портала заявила, что с ребенком все хорошо, завтра его должен осмотреть лечащий врач.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге произошел несчастный случай. Годовалый мальчик выпал из окна четвертого этажа.