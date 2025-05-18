Появились подробности о выпавшем из окна в российском городе младенце

Стали известны подробности, как младенец выпал из окна четвертого этажа в Екатеринбурге. Об этом пишет E1.RU.
Сестра мамы малыша рассказала изданию, что мальчик находится в реанимации, мать ребенка в шоковом состоянии.
По словам родственницы семьи, мама годовалого младенца отвлеклась на 7-летнюю дочь и 6-летнего сына. Мальчик в этот момент выпал из окна. Его кровать находится прямо у окна.
Собеседница портала заявила, что с ребенком все хорошо, завтра его должен осмотреть лечащий врач.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге произошел несчастный случай. Годовалый мальчик выпал из окна четвертого этажа.