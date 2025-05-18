Пушилин сообщил о продвижении российских войск на двух направлениях в ДНР

«На великоновоселковском направлении тоже есть определенного рода дополнительные еще продвижения наших подразделений, и ждем хороших новостей из населенного пункта Богатырь. Также мы видим, что на красноармейском направлении наши подразделения значительно продвинулись в районе Зверево и Леонтовичи. Идут бои в близлежащих лесополосах, и мы там также фиксируем достаточно серьезные столкновения», — заявил Пушилин в своем telegram-канале.