Пушилин сообщил о продвижении российских войск на двух направлениях в ДНР

ВС РФ продвигаются на двух направлениях в ДНР.
Российские военные подразделения продолжают развивать наступление на великоновоселковском и красноармейском направлениях. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
«На великоновоселковском направлении тоже есть определенного рода дополнительные еще продвижения наших подразделений, и ждем хороших новостей из населенного пункта Богатырь. Также мы видим, что на красноармейском направлении наши подразделения значительно продвинулись в районе Зверево и Леонтовичи. Идут бои в близлежащих лесополосах, и мы там также фиксируем достаточно серьезные столкновения», — заявил Пушилин в своем telegram-канале.
Глава ДНР также отметил, что украинские войска оказывают серьезное сопротивление в отдельных населенных пунктах. В частности, интенсивные боевые действия продолжаются в районе Удачного и Котлино. По словам Пушилина, ситуация на этих направлениях остается напряженной, однако российские военные продолжают выполнять поставленные задачи.
Ранее Денис Пушилин сообщал о продвижении российских войск на южнодонецком направлении, отмечая успехи в районе населенных пунктов Богатырь, Отрадная и Комар. Кроме того, за последнюю неделю в регионе система ПВО и РЭБ «Купол Донбасса» пресекла 269 попыток атак украинских беспилотников на гражданские объекты.