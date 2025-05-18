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Пушилин сообщил о продвижении российских войск на двух направлениях в ДНР

Российские военные подразделения продолжают развивать наступление на великоновоселковском и красноармейском направлениях. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

ВС РФ продвигаются на двух направлениях в ДНР.

Российские военные подразделения продолжают развивать наступление на великоновоселковском и красноармейском направлениях. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«На великоновоселковском направлении тоже есть определенного рода дополнительные еще продвижения наших подразделений, и ждем хороших новостей из населенного пункта Богатырь. Также мы видим, что на красноармейском направлении наши подразделения значительно продвинулись в районе Зверево и Леонтовичи. Идут бои в близлежащих лесополосах, и мы там также фиксируем достаточно серьезные столкновения», — заявил Пушилин в своем telegram-канале.

Глава ДНР также отметил, что украинские войска оказывают серьезное сопротивление в отдельных населенных пунктах. В частности, интенсивные боевые действия продолжаются в районе Удачного и Котлино. По словам Пушилина, ситуация на этих направлениях остается напряженной, однако российские военные продолжают выполнять поставленные задачи.

Ранее Денис Пушилин сообщал о продвижении российских войск на южнодонецком направлении, отмечая успехи в районе населенных пунктов Богатырь, Отрадная и Комар. Кроме того, за последнюю неделю в регионе система ПВО и РЭБ «Купол Донбасса» пресекла 269 попыток атак украинских беспилотников на гражданские объекты.