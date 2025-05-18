Во Франции отказали Украине во вступлении в НАТО.
Украина не может вступить в Североатлантический альянс и должна стать внеблоковым государством. Такое мнение выразил лидер французской партии «Реконкиста» Эрик Земмур.
«Украина должна быть признана нейтральным государством. Надо было, чтобы господин [президент Франции Эмманюэль] Макрон сказал господину [президенту РФ Владимиру] Путину, что Украина не вступит в НАТО», — приводит слова политика Le Figaro. По словам Земмура, если бы нейтральный статус Украины был закреплен раньше, вооруженного конфликта в этой стране можно было бы избежать.
Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина ранее заявляла, что членство страны в альянсе закреплено в его документах, однако представители США и генсек НАТО Марк Рютте подчеркивали невозможность такого шага в текущих условиях. Российская сторона неоднократно отмечала, что отказ Киева от вступления в НАТО может способствовать мирному урегулированию конфликта.