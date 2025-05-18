Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Франция выступила с заявлением по поводу членства Украины в НАТО

Украина не может вступить в Североатлантический альянс и должна стать внеблоковым государством. Такое мнение выразил лидер французской партии «Реконкиста» Эрик Земмур.

Во Франции отказали Украине во вступлении в НАТО.

Украина не может вступить в Североатлантический альянс и должна стать внеблоковым государством. Такое мнение выразил лидер французской партии «Реконкиста» Эрик Земмур.

«Украина должна быть признана нейтральным государством. Надо было, чтобы господин [президент Франции Эмманюэль] Макрон сказал господину [президенту РФ Владимиру] Путину, что Украина не вступит в НАТО», — приводит слова политика Le Figaro. По словам Земмура, если бы нейтральный статус Украины был закреплен раньше, вооруженного конфликта в этой стране можно было бы избежать.

Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина ранее заявляла, что членство страны в альянсе закреплено в его документах, однако представители США и генсек НАТО Марк Рютте подчеркивали невозможность такого шага в текущих условиях. Российская сторона неоднократно отмечала, что отказ Киева от вступления в НАТО может способствовать мирному урегулированию конфликта.