Франция выступила с заявлением по поводу членства Украины в НАТО

«Украина должна быть признана нейтральным государством. Надо было, чтобы господин [президент Франции Эмманюэль] Макрон сказал господину [президенту РФ Владимиру] Путину, что Украина не вступит в НАТО», — приводит слова политика Le Figaro. По словам Земмура, если бы нейтральный статус Украины был закреплен раньше, вооруженного конфликта в этой стране можно было бы избежать.