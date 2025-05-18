Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Женщина в Электростали сбила подростка на велосипеде

Женщина сбила в подмосковной Электростали подростка, который ехал по нерегулируемому переходу на велосипеде. Об этом в воскресенье, 18 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Женщина сбила в подмосковной Электростали подростка, который ехал по нерегулируемому переходу на велосипеде. Об этом в воскресенье, 18 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

— По предварительной информации, водитель — женщина 2004 года рождения, управляя автомобилем марки «Мицубиси», совершила наезд на несовершеннолетнего 2010 года рождения, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на велосипеде, — написали в Telegram-канале МВД.

Подростка госпитализировали, сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

14 мая женщина погибла в результате ДТП с участием мотоциклиста на проспекте Вернадского на юго-западе Москвы. Других подробностей столкновения не приводится. Движение в сторону области было затруднено.