В российском регионе арестован рецидивист за изнасилование и жестокое убийство хозяйки ателье

В Курской области вынесено решение об аресте 38-летнего жителя Калуги, подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления. Как сообщает «МК в Черноземье» со ссылкой на пресс-службу судебной системы региона, мужчина обвиняется в убийстве, изнасиловании и угоне автомобиля.
По данным следствия, 15 мая подозреваемый вошел в ателье в Железногорске, где жестоко убил хозяйку помещения. Преступник нанес женщине множественные удары молотком по голове, совершил насильственные действия, после чего похитил два ноутбука, мобильный телефон и скрылся на автомобиле жертвы.
Злоумышленник был задержан в Курске спустя непродолжительное время после совершения преступления. Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца — до 15 июля 2025 года.
Как установили правоохранительные органы, задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Следствие продолжает работу по установлению всех обстоятельств произошедшего и возможной причастности подозреваемого к другим преступлениям.
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