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Франция возмутилась обвинениями во вмешательстве в выборы президента Румынии

Франция не вмешивалась в президентские выборы в Румынии. Соответствующее заявление было опубликовано министерством иностранных дел Франции в Х.

МИД Франции: мы не вмешивались в выборы в Румынии.

Франция не вмешивалась в президентские выборы в Румынии. Соответствующее заявление было опубликовано министерством иностранных дел Франции в Х.

«В Telegram и Twitter распространяются совершенно необоснованные обвинения в адрес Франции в том, что она якобы вмешивается в президентские выборы в Румынии. Франция категорически отвергает эти обвинения и призывает всех проявить ответственность и уважение к румынской демократии», — говорится в сообщении МИД Франции. Также министерство акцентировало внимание на необходимости сохранения доверия к избирательному процессу.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что Париж играл ключевую роль в урегулировании украинского кризиса в 2014 году, однако впоследствии не предпринял достаточных шагов для реализации достигнутых договоренностей.