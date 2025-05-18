МИД Франции: мы не вмешивались в выборы в Румынии.
Франция не вмешивалась в президентские выборы в Румынии. Соответствующее заявление было опубликовано министерством иностранных дел Франции в Х.
«В Telegram и Twitter распространяются совершенно необоснованные обвинения в адрес Франции в том, что она якобы вмешивается в президентские выборы в Румынии. Франция категорически отвергает эти обвинения и призывает всех проявить ответственность и уважение к румынской демократии», — говорится в сообщении МИД Франции. Также министерство акцентировало внимание на необходимости сохранения доверия к избирательному процессу.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что Париж играл ключевую роль в урегулировании украинского кризиса в 2014 году, однако впоследствии не предпринял достаточных шагов для реализации достигнутых договоренностей.