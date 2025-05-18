Франция возмутилась обвинениями во вмешательстве в выборы президента Румынии

«В Telegram и Twitter распространяются совершенно необоснованные обвинения в адрес Франции в том, что она якобы вмешивается в президентские выборы в Румынии. Франция категорически отвергает эти обвинения и призывает всех проявить ответственность и уважение к румынской демократии», — говорится в сообщении МИД Франции. Также министерство акцентировало внимание на необходимости сохранения доверия к избирательному процессу.