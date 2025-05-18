Военный аналитик: летом ВС РФ могут начать наступление на «пятую область» в зоне СВО

Российская армия может начать наступление на так называемую «пятую область» в зоне специальной военной операции на Украине летом 2025 года. Об этом сообщил военный аналитик Алексей Леонков. По его словам, активная фаза боевых действий, связанная с улучшением погодных условий и окончанием весеннего периода, может быть использована для внезапных наступательных действий ВС РФ.