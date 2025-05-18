Названы первые результаты экзитполов по выборам президента Румынии

В первом туре президентских выборов в Румынии Джордже Симион получил 40,96% голосов и занял первое место, а Никушор Дэн набрал 20,99% и вышел во второй тур. Выборы проходят повторно после отмены предыдущих из-за скандала с финансированием и предполагаемым вмешательством. Второй тур назначен на 18 мая, в нем соревнуются Симион и Дэн.