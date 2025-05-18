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Названы первые результаты экзитполов по выборам президента Румынии

Мэр Бухареста Никушор Дэн лидирует во втором туре президентских выборов в Румынии, набирая 54,9% голосов. Об этом свидетельствуют первые результаты экзитпола, проведенного на выходе с избирательных участков. Его оппонент, представитель оппозиции Джордже Симион, получает 45,1% голосов избирателей.

Появились первые результаты выборов в Румынии.

Мэр Бухареста Никушор Дэн лидирует во втором туре президентских выборов в Румынии, набирая 54,9% голосов. Об этом свидетельствуют первые результаты экзитпола, проведенного на выходе с избирательных участков. Его оппонент, представитель оппозиции Джордже Симион, получает 45,1% голосов избирателей.

«Согласно первым результатам опросов на выходе с участков, Никушор Дэн получает 54,9% голосов. А Джордже Симион — 45,1%», — приводит данные РИА Новости.

В первом туре президентских выборов в Румынии Джордже Симион получил 40,96% голосов и занял первое место, а Никушор Дэн набрал 20,99% и вышел во второй тур. Выборы проходят повторно после отмены предыдущих из-за скандала с финансированием и предполагаемым вмешательством. Второй тур назначен на 18 мая, в нем соревнуются Симион и Дэн.