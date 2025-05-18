Кандидат в президенты Румынии выдвинул жесткий ультиматум

«Как я предупреждал еще 4 мая: на избирательных участках в диаспоре закончились бюллетени! Минимум 1000 человек в очереди! Требую срочно направить бюллетени и продлить время работы! Диаспора — это Румыния!», — написал Симион в своем заявлении. По данным политика, в диаспоре была зафиксирована рекордная явка — более 1,6 миллиона человек.