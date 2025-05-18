В российском селе после затяжных ливней обрушился 600-летний мост

Старинный мост, пострадавший от непогоды, частично обрушился в селе Кунки Дахадаевского района Дагестана.
Информацию подтвердил депутат местного собрания Салих Салихов в беседе с «ТАСС». По словам собеседника агентства, конструкция, возведённая ещё в XV столетии, обвалилась после затяжных ливней. Существует риск полного разрушения важного сооружения, через которое дети добираются до учебного заведения, поскольку альтернативных маршрутов не предусмотрено. Мост связывает между собой районы села и пастбища, однако сейчас движение по нему полностью перекрыто.
Салихов подчеркнул, что сооружение, относящееся к XV веку, входит в перечень памятников регионального значения. Местные жители не раз направляли обращения в различные ведомства с просьбами о реконструкции моста, однако ответных действий до сих пор не последовало, отметил депутат.
Старший помощник прокурора Республики Дагестан Татьяна Голубова сообщила «ТАСС» о начале служебной проверки в связи с инцидентом. В рамках надзорных мероприятий планируется оценить соблюдение норм законодательства, касающихся безопасности транспортных коммуникаций и сохранности культурных памятников. Особое внимание будет уделено защите прав жителей населённого пункта. По завершении расследования будет решён вопрос о применении мер прокурорского реагирования, уточнила представитель надзорного органа.
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