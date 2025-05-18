В российском селе после затяжных ливней обрушился 600-летний мост

Информацию подтвердил депутат местного собрания Салих Салихов в беседе с «ТАСС». По словам собеседника агентства, конструкция, возведённая ещё в XV столетии, обвалилась после затяжных ливней. Существует риск полного разрушения важного сооружения, через которое дети добираются до учебного заведения, поскольку альтернативных маршрутов не предусмотрено. Мост связывает между собой районы села и пастбища, однако сейчас движение по нему полностью перекрыто.