Стали известны результаты выборов в Румынии после обработки 44% бюллетеней

Во втором туре президентских выборов в Румынии, который проходит 18 мая после отмены предыдущих из-за скандала с финансированием и предполагаемым вмешательством, соперничают Никушор Дан и Джордже Симион. По данным экзитполов, Дан лидировал с 54,9% голосов, однако по мере подсчета бюллетеней разрыв между кандидатами существенно сократился. В первом туре Симион получил 40,96% голосов, а Дан — 20,99%, что позволило обоим выйти во второй тур.