В США назвали главный страх Зеленского

Ранее сообщалось, что Зеленский уже выражал опасения по поводу возможного отказа США от посредничества в переговорах с Россией и ограниченной поддержки со стороны европейских партнеров. После переговоров между Россией и Украиной 16 мая президент Франции Эммануэль Макрон заявлял о планах Трампа обсудить итоги этих встреч с российским руководством, а сам Трамп подчеркивал важность диалога с Путиным для урегулирования ситуации вокруг Украины.