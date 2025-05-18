В США назвали главный страх Зеленского

Путин и Трамп могут решить судьбу Украины без Зеленского.
Президент Украины Владимир Зеленский и его команда опасаются, что глава России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп могут договориться о будущем Украины без ее участия, поставив Киев перед фактом. Об этом сообщает газета Washington Post.
«Зеленский и его помощники хотят убедиться, что Путин и Трамп не поставят перед Украиной свершившийся факт, который она не сможет принять», — отмечается в публикации. По данным издания, эти опасения обострились на фоне готовящейся телефонной беседы между Трампом и Путиным.
Ранее сообщалось, что Зеленский уже выражал опасения по поводу возможного отказа США от посредничества в переговорах с Россией и ограниченной поддержки со стороны европейских партнеров. После переговоров между Россией и Украиной 16 мая президент Франции Эммануэль Макрон заявлял о планах Трампа обсудить итоги этих встреч с российским руководством, а сам Трамп подчеркивал важность диалога с Путиным для урегулирования ситуации вокруг Украины.