В США заявили о неэффективности санкций

«Соединенные Штаты не колеблясь ужесточат санкции против России вместе с нашими европейскими партнерами. Но я могу сказать вам, что санкции были очень неэффективны во время администрации экс-президента США Байдена. Они оставались на низком уровне из-за их страха роста внутренних цен на нефть», — процитировал слова Бессента телеканал NBC.