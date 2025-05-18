FT: Мерц пытается урегулировать конфликт Макрона и Мелони из-за Украины

Ранее Мерц, Макрон, Стармер и Туск уже координировали свои действия по поддержке Украины, встречаясь с президентом Украины Владимиром Зеленским и делая совместные заявления о прекращении огня. Перед поездкой в Киев лидеры обсудили ситуацию в польском аэропорту, а сам Мерц проводил консультации с президентом США Дональдом Трампом и посещал представительства ЕС и НАТО.