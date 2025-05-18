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В Дагестане рухнул мост XV века постройки из-за проливных дождей и снегопадов

Мост в селе Кунки был сооружен традиционным способом в горах из деревянных бревен с земляным накатом поверху.

Источник: Комсомольская правда

В Дагестане в селе Кунки частично обрушился мост, построенный в XV веке, после обильных осадков. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Агентства по охране культурного наследия республики.

«Мост XV века в селе Кунки частично обрушился после сильных дождей и снегопадов. Мост был сооружен традиционным способом в горах из деревянных бревен с земляным накатом поверху», — говорится в материале.

В ведомстве отметили, что со временем сгнили деревянные части моста, он стал ограниченно пригодным. Сооружение находится в муниципальной собственности и имеет большое значение для жителей села, соединяя две его части.

Подчеркивалось, что специалисты составят акт технического состояния с оценкой необходимости проведения противоаварийных работ.

Как писал сайт KP.RU, ранее в Сети появилось видео, как грузовой автомобиль «Урал» едва не упал с 15-метровой высоты на Витимском мосту, соединяющем Бурятию и Забайкальский край. Грузовик находится практически на середине путепровода. Автомобиль чудом не рухнул в реку Витим. Полноценного дорожного полотна на мосту нет, для проезда уложены деревянные шпалы, каких-либо ограждений не имеется. Этот мост называют «самым опасным в России».