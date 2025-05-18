В Дагестане рухнул мост XV века постройки из-за проливных дождей и снегопадов

Как писал сайт KP.RU, ранее в Сети появилось видео, как грузовой автомобиль «Урал» едва не упал с 15-метровой высоты на Витимском мосту, соединяющем Бурятию и Забайкальский край. Грузовик находится практически на середине путепровода. Автомобиль чудом не рухнул в реку Витим. Полноценного дорожного полотна на мосту нет, для проезда уложены деревянные шпалы, каких-либо ограждений не имеется. Этот мост называют «самым опасным в России».