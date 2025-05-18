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Старинный мост XV века рухнул в Дагестане из-за проливных дождей

Старинный мост XV века частично обрушился в селе Кунки Дахадаевкого района Дагестана из-за проливных дождей. Об этом в воскресенье, 18 мая, сообщили в пресс-службе регионального отделения прокуратуры.

Старинный мост XV века частично обрушился в селе Кунки Дахадаевкого района Дагестана из-за проливных дождей. Об этом в воскресенье, 18 мая, сообщили в пресс-службе регионального отделения прокуратуры.

По словам представителей ведомства, профильные эксперты проведут комплексную проверку и оценят соблюдение законов об охране объектов культурного наследия, по итогам чего будет принято решение о необходимости наказания виновных с случившемся.

— Прокуратурой Дагестана организована проверка в связи с обрушением части моста в Дахадаевском районе, — передает официальный Telegram-канал республиканского отделения прокуратуры.

Другой случай произошел в конце сентября прошлого года, когда в Курской области в Глушковский краеведческий музей влетела ракета Вооруженных сил Украины.