Старинный мост XV века рухнул в Дагестане из-за проливных дождей

Старинный мост XV века частично обрушился в селе Кунки Дахадаевкого района Дагестана из-за проливных дождей. Об этом в воскресенье, 18 мая, сообщили в пресс-службе регионального отделения прокуратуры.
По словам представителей ведомства, профильные эксперты проведут комплексную проверку и оценят соблюдение законов об охране объектов культурного наследия, по итогам чего будет принято решение о необходимости наказания виновных с случившемся.
— Прокуратурой Дагестана организована проверка в связи с обрушением части моста в Дахадаевском районе, — передает официальный Telegram-канал республиканского отделения прокуратуры.
Другой случай произошел в конце сентября прошлого года, когда в Курской области в Глушковский краеведческий музей влетела ракета Вооруженных сил Украины.