Крупная авария оставила без света города европейской страны

Министр энергетики Болгарии Жечо Станков заявил, что республика оказала Северной Македонии необходимую помощь. Инцидент напомнил о недавнем масштабном отключении в Европе — 28 апреля в Испании, Португалии и некоторых регионах Франции произошел так называемый Пиренейский блэкаут, который парализовал работу банков, магазинов и оставил жителей без света и связи. Пока власти Северной Македонии не сообщают, как долго продлятся восстановительные работы и что стало основной причиной аварии.