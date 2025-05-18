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Крупная авария оставила без света города европейской страны

Крупная авария оставила без света города Северной МакедонииВ Северной Македонии произошло масштабное отключение электричества из-за аварии в энергосетях.

В Северной Македонии произошло масштабное отключение электричества из-за аварии в энергосетях. Как сообщает Болгарское телеграфное агентство, причиной стал перепад напряжения в региональной электросети мощностью 400 кВт, что привело к отключению трансформаторов на нескольких подстанциях. В результате в ряде крупных городов страны пропало электроснабжение, а аварийные службы приступили к восстановительным работам.

Министр энергетики Болгарии Жечо Станков заявил, что республика оказала Северной Македонии необходимую помощь. Инцидент напомнил о недавнем масштабном отключении в Европе — 28 апреля в Испании, Португалии и некоторых регионах Франции произошел так называемый Пиренейский блэкаут, который парализовал работу банков, магазинов и оставил жителей без света и связи. Пока власти Северной Македонии не сообщают, как долго продлятся восстановительные работы и что стало основной причиной аварии.