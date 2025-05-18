Крупная авария оставила без света города европейской страны

В Северной Македонии произошло масштабное отключение электричества из-за аварии в энергосетях. Как сообщает Болгарское телеграфное агентство, причиной стал перепад напряжения в региональной электросети мощностью 400 кВт, что привело к отключению трансформаторов на нескольких подстанциях. В результате в ряде крупных городов страны пропало электроснабжение, а аварийные службы приступили к восстановительным работам.
Министр энергетики Болгарии Жечо Станков заявил, что республика оказала Северной Македонии необходимую помощь. Инцидент напомнил о недавнем масштабном отключении в Европе — 28 апреля в Испании, Португалии и некоторых регионах Франции произошел так называемый Пиренейский блэкаут, который парализовал работу банков, магазинов и оставил жителей без света и связи. Пока власти Северной Македонии не сообщают, как долго продлятся восстановительные работы и что стало основной причиной аварии.