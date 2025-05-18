Стали известны результаты exit poll по президентским выборам в Польше

Рафал Тшасковский, который вышел во второй тур президентских выборов в Польше, ранее уже рассматривался как фаворит кампании после того, как действующий президент Анджей Дуда не смог баллотироваться на третий срок. Ранее он признался, что больше не называет традиционные польские вареники с картофелем и творогом «русскими», хотя это его любимое блюдо.