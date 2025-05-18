Президентские выборы в Польше пойдут на второй тур.
Кандидаты от правящей партии «Гражданская коалиция» Рафал Тшасковский и от оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий выходят во второй тур президентских выборов в Польше. Об этом свидетельствуют данные exit poll, опубликованные социологической лабораторией Ipsos.
Согласно исследованию, Тшасковский набрал 30,8% голосов, а Навроцкий — 29,1%. Этого оказалось недостаточно для победы в первом туре, поскольку ни один из кандидатов не преодолел порог в 50%. «Государственная избирательная комиссия огласит официальные результаты первого тура голосования после подсчета 100% бюллетеней — в понедельник вечером или во вторник», — сообщает Ipsos.
Третье место по итогам exit poll занял Славомир Ментцен, представлявший коалицию националистов и евроскептиков «Конфедерация», с результатом 15,4%. Окончательные итоги станут известны после официального подсчета всех голосов.
Рафал Тшасковский, который вышел во второй тур президентских выборов в Польше, ранее уже рассматривался как фаворит кампании после того, как действующий президент Анджей Дуда не смог баллотироваться на третий срок. Ранее он признался, что больше не называет традиционные польские вареники с картофелем и творогом «русскими», хотя это его любимое блюдо.