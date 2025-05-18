В российском регионе четыре человека пострадали в ДТП со скорой и легковым авто

Все пострадавшие были оперативно доставлены в Изобильненскую районную больницу для оказания медицинской помощи. По информации правоохранительных органов, на момент ДТП ни один из водителей не находился в состоянии алкогольного опьянения. Точные обстоятельства аварии, включая возможные причины выезда «Лады» на встречную полосу, устанавливаются. Сотрудники ГАИпродолжают разбирательство.