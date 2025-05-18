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В Европе произошло массовое отключение электричества

В воскресенье жители Северной Македонии и Сербии столкнулись с масштабными перебоями в электроснабжении. Об этом сообщает болгарское агентство BGNES.

В ряде страны Европы наблюдаются масштабные отключения электричества.

В воскресенье жители Северной Македонии и Сербии столкнулись с масштабными перебоями в электроснабжении. Об этом сообщает болгарское агентство BGNES.

«Причиной сбоя стал резкий скачок напряжения в энергосистеме, вызванный низким потреблением электроэнергии и переизбытком реактивной мощности», — передает агентство.

Болгарский министр энергетики Жечо Станков заявил, что страна оказывает помощь соседям в устранении последствий аварии. Он подчеркнул, что инцидент не связан с работой возобновляемых источников энергии — проблему вызвал именно дисбаланс реактивной энергии в сети.

По данным BGNEWS, перебои с электричеством также зафиксированы в Хорватии. Власти пострадавших стран пока не сообщают о сроках полного восстановления энергоснабжения.

Ранее аналогичные масштабные отключения электроэнергии произошли в Испании, Португалии и Франции, где перебои также были связаны с перегрузкой энергосистем из-за аномального потребления или редких атмосферных явлений. Тогда на восстановление электроснабжения ушло до десяти часов, а власти объявили чрезвычайное положение.