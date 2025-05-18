В Европе произошло массовое отключение электричества

Ранее аналогичные масштабные отключения электроэнергии произошли в Испании, Португалии и Франции, где перебои также были связаны с перегрузкой энергосистем из-за аномального потребления или редких атмосферных явлений. Тогда на восстановление электроснабжения ушло до десяти часов, а власти объявили чрезвычайное положение.