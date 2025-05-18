В Подмосковье военный на машине сбил восьмилетнего мальчика

Он выглянул из-за припаркованной машины, чтобы проверить, нет ли едущего транспорта, но в этот момент автомобиль Renault Duster, принадлежащий военному, проехал задними колесами по ногам мальчика. Водитель сразу остановился, вызвал ГИБДД и скорую помощь, а также сообщил о случившемся родителям пострадавшего. Мальчика доставили в реанимацию, где у него диагностировали открытый перелом голени, перелом лодыжки и травматический шок первой степени.