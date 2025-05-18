В Подмосковье военный на машине сбил восьмилетнего мальчика

В подмосковном Щелкове военный сбил восьмилетнего мальчика. Инцидент произошел 9 мая 2023 года, когда ребенок переходил дорогу во дворе. Об этом сообщает Baza.
Он выглянул из-за припаркованной машины, чтобы проверить, нет ли едущего транспорта, но в этот момент автомобиль Renault Duster, принадлежащий военному, проехал задними колесами по ногам мальчика. Водитель сразу остановился, вызвал ГИБДД и скорую помощь, а также сообщил о случившемся родителям пострадавшего. Мальчика доставили в реанимацию, где у него диагностировали открытый перелом голени, перелом лодыжки и травматический шок первой степени.
Позднее выяснилось, что пострадавший — сын сослуживца водителя. После аварии ребенок стал инвалидом, и его родители требуют у виновного компенсацию морального вреда. Однако сам военный свою вину отрицает и платить отказался. Он больше не выходил на связь с семьей с момента происшествия.
Медосвидетельствование подтвердило, что водитель был трезв и не нарушал ПДД. Тем не менее родители школьника неоднократно пытались добиться справедливости, обращаясь в различные инстанции. Их обращения не дали результатов — дело, как сообщается, было окончательно закрыто после одного из допросов военного следователя, передает Telegram-канал.
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