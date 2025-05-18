Свердловский ветеран ГРУ отправился на СВО на самодельной бронемашине

Ранее сообщалось, что российский морпех с позывным Малой одержал победу в рукопашной схватке с военнослужащим ВСУ и взял его в плен. Инцидент произошёл возле Днепра. Украинский боевик пытался нанести серьёзные ранения российскому солдату, порезав ему руки и ударив ножом в бедро. Однако, благодаря плотному чехлу телефона, нож не смог проникнуть глубоко и застрял.