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Свердловский ветеран ГРУ отправился на СВО на самодельной бронемашине

Свердловский ветеран ГРУ Андрей Крылов получил тяжёлое ранение в зоне проведения специальной военной операции (СВО), находясь в бронемашине собственного изготовления. Об этом сообщает URA.ru.

Бронемобиль Крылова, созданный на базе УАЗ «Буханка», стал мишенью для Вооружённых сил Украины (ВСУ). Попав в засаду, ветеран и его товарищи оказались под интенсивным огнём. Крылов получил перелом позвоночника.

«Машина попала в тщательно подготовленную засаду, когда я и мои товарищи выполняли боевую задачу. Противник использовал тактику ложных позиций и внезапного огня, что сделало ситуацию особенно опасной для экипажа. Я получил перелом позвоночника», — рассказал он.

Ветеран и его товарищи выжили. В настоящее время Крылов проходит лечение в госпитале, медики оценивают его состояние как стабильное.

Ранее сообщалось, что российский морпех с позывным Малой одержал победу в рукопашной схватке с военнослужащим ВСУ и взял его в плен. Инцидент произошёл возле Днепра. Украинский боевик пытался нанести серьёзные ранения российскому солдату, порезав ему руки и ударив ножом в бедро. Однако, благодаря плотному чехлу телефона, нож не смог проникнуть глубоко и застрял.