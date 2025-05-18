Бронемобиль Крылова, созданный на базе УАЗ «Буханка», стал мишенью для Вооружённых сил Украины (ВСУ). Попав в засаду, ветеран и его товарищи оказались под интенсивным огнём. Крылов получил перелом позвоночника.
«Машина попала в тщательно подготовленную засаду, когда я и мои товарищи выполняли боевую задачу. Противник использовал тактику ложных позиций и внезапного огня, что сделало ситуацию особенно опасной для экипажа. Я получил перелом позвоночника», — рассказал он.
Ветеран и его товарищи выжили. В настоящее время Крылов проходит лечение в госпитале, медики оценивают его состояние как стабильное.
Ранее сообщалось, что российский морпех с позывным Малой одержал победу в рукопашной схватке с военнослужащим ВСУ и взял его в плен. Инцидент произошёл возле Днепра. Украинский боевик пытался нанести серьёзные ранения российскому солдату, порезав ему руки и ударив ножом в бедро. Однако, благодаря плотному чехлу телефона, нож не смог проникнуть глубоко и застрял.