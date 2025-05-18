Мэр Бухареста сохраняет лидерство на выборах президента Румынии

Во втором туре президентских выборов в Румынии, который проходит 18 мая после отмены предыдущих из-за скандала с финансированием и предполагаемым вмешательством, соперничают Никушор Дан и Джеордже Симион. По данным ЦИК, по мере подсчета бюллетеней разрыв между кандидатами увеличился: ранее, при обработке 44,21% голосов, Дан опережал соперника лишь на 0,1%. В первом туре Симион получил 40,96% голосов, а Дан — 20,99%.