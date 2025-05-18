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Мэр Бухареста сохраняет лидерство на выборах президента Румынии

Мэр Бухареста Никушор Дан сохраняет лидерство во втором туре президентских выборов в Румынии, набрав 54,28% голосов избирателей. Его основной соперник, глава оппозиционной партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джеордже Симион, получил 45,72% голосов, сообщает Центральная избирательная комиссия Румынии после обработки 98,02% бюллетеней. Об этом информирует агентство Agerpres.

В Румынии обработано 98% голосов.

Мэр Бухареста Никушор Дан сохраняет лидерство во втором туре президентских выборов в Румынии, набрав 54,28% голосов избирателей. Его основной соперник, глава оппозиционной партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джеордже Симион, получил 45,72% голосов, сообщает Центральная избирательная комиссия Румынии после обработки 98,02% бюллетеней. Об этом информирует агентство Agerpres.

«По результатам обработки 98,02% протоколов, Никушор Дан получил 54,28% голосов избирателей, Джеордже Симион — 45,72%», — говорится в сообщении ЦИК. Окончательные итоги выборов будут опубликованы после завершения подсчета всех голосов. По данным избирательных органов, разрыв между кандидатами увеличился по мере подсчета бюллетеней.

Во втором туре президентских выборов в Румынии, который проходит 18 мая после отмены предыдущих из-за скандала с финансированием и предполагаемым вмешательством, соперничают Никушор Дан и Джеордже Симион. По данным ЦИК, по мере подсчета бюллетеней разрыв между кандидатами увеличился: ранее, при обработке 44,21% голосов, Дан опережал соперника лишь на 0,1%. В первом туре Симион получил 40,96% голосов, а Дан — 20,99%.