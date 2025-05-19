Сын композитора и экс-директор музея: кто вышел во второй тур президентской гонки в Польше

В мае 2025 года Рафал в качестве кандидата на пост главы государства выступает за поддержку польских предпринимателей, а также является сторонником укрепления отношений с Германией, Францией и США. Он поддерживает масштабную помощь Украине, но критикует расточительность по отношению к беженцам. По мнению Тшасковского, украинцы должны платить налоги и работать, находясь в Польше. Он не поддерживает идею отправки польских войск на Украину. Кандидат на пост президента владеет английским, французским, испанским, русским и итальянским языками. Он женат — супруга Малгожата. В семье две дочери Александра и Станислава.