Сын композитора и экс-директор музея: кто вышел во второй тур президентской гонки в Польше

В Польше кандидаты прошли во второй тур выборов.
По данным exit poll во второй тур президентских выборов в Польше вышли — кандидат от правящей партии «Гражданская коалиция» Рафал Тшасковский, а также оппозиционер из партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий. О том, чем известны кандидаты на пост главы государства — в материале URA.RU.
Рафал Тшасковский — биография.
Кандидат поддерживает Украину, но с оглядкой на СШАФото: Official White House / Adam Schultz.
Тшасковский родился в Варшаве в семье известного композитора, пианиста и дирижера Анджея Тшасковского. Рафал в молодые годы успел сняться в сериале «Наш двор». Он учился в институте международных отношений Варшавского университета, затем в Оксфорде и Париже. В 2004 году Тшасковский получил докторскую степень в области политических наук. Работал переводчиком и преподавателем, избирался депутатом Европарламента. Он в 2014—2015 годах занимал пост замминистра иностранных дел в правительстве Польши, был членом Сейма. В октябре 2018 года Тшасковский одержал победу на выборах мэра Варшавы.
В мае 2025 года Рафал в качестве кандидата на пост главы государства выступает за поддержку польских предпринимателей, а также является сторонником укрепления отношений с Германией, Францией и США. Он поддерживает масштабную помощь Украине, но критикует расточительность по отношению к беженцам. По мнению Тшасковского, украинцы должны платить налоги и работать, находясь в Польше. Он не поддерживает идею отправки польских войск на Украину. Кандидат на пост президента владеет английским, французским, испанским, русским и итальянским языками. Он женат — супруга Малгожата. В семье две дочери Александра и Станислава.
Скандалы.
В должности мэра Варшавы Тшасковский боролся против льгот для беженцев с Украины. Он заявлял, что Польша не может обеспечивать украинцам такие же выплаты, как и собственным гражданам. Помощь беженцам не может быть вечной, отмечал политик.
Кароль Навроцкий — биография.
Будущий политик работал в музееФото: Владимир Жабриков © URA.RU.
Навроцкий родился и учился в Гданьске. Получил историческое образование. В 2013 году в Гданьском университете он стал доктором гуманитарных наук. Кароль работал директором музея Второй мировой войны.
В мае 2021 года Сейм избрал его президентом института национальной памяти. В ноябре 2024 года Навроцкий был объявлен и поддержан партией «Право и справедливость» как независимый кандидат на пост президента Польши.
Личная жизнь и скандалы.
Навроцкий вместе с женой Мартой воспитали двух совместных детей — сына Антония и дочь Екатерину. Также у Марты есть сын Даниель от первого брака. Даниель Навроцкий делает первые шаги в политике, участвует в местных выборах. Кароль Навроцкий замешан в сносе памятников, посвященных воинам Красной Армии на территории Польши. За это в России его объявили в розыск.
Навроцкий в ходе предвыборной кампании успел встретиться в Белом доме с американским президентом Дональдом Трампом. Трамп заявил, что верит в победу Навроцкого. Журналисты раскопали темную историю про Кароля. Оказалось, что он не указал в декларации небольшую квартиру студию. Это жилье у него появилось после заключения договора о попечительстве за одиноким пенсионером. Однако старик оказался в доме социального обеспечения, а помощи от Навроцкого он так и не увидел.