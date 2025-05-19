Полиция задержала десятки подростков в Дагестане из-за массовой драки. Видео

В Махачкале второй день подряд происходят массовые драки среди подростков — полиция уже задержала более 60 участников. Конфликт, начавшийся со словесной перепалки на площади Ленина, перерос в организованные столкновения с использованием соцсетей для координации. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД по Республике Дагестан в telegram-канале.