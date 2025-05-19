МВД сообщило о задержании 67 человек после массовых конфликтов в Махачкале

Подростки из Махачкалы устроили драку на одной из центральных площадей города. К конфликту подключились и случайные прохожие. Как итог, местные сотрудники полиции задержали 67 человек, сообщили в пресс-службе МВД по Дагестану.
Среди арестованных 35 несовершеннолетних. В отношении их родителей составлены протоколы по статье 5.35 КоАП России, отметили в МВД. Остальных участников конфликта привлекли к ответственности по статье о мелком хулиганстве.
«17 мая 2025 года конфликтующие стороны вновь договорились о встрече. Группы подростков начали собираться в разных районах города. Установлено, что подростки использовали социальные сети для координации своих действий», — уточняется в сообщении.
Суд в Москве, между тем, арестовал бывшего главу Binance в СНГ Владимира Смеркиса. Ему выдвинули обвинение в рамках дела о мошенничестве в особо крупном размере.