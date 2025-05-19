Трамп зарыл топор войны из-за болезни Байдена

«Мелания и я опечалены известием о недавнем медицинском диагнозе Джо Байдена. Мы выражаем самые теплые и наилучшие пожелания Джилл и семье, а Джо желаем скорейшего и успешного выздоровления», — написал Трамп в TruthSocial.