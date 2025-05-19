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Трамп зарыл топор войны из-за болезни Байдена

Президент США Дональд Трамп выразил поддержку бывшему главе государства Джо Байдену после сообщения о его раке. Об этом Трамп написал в своей социальной сети TruthSocial. Ранее Трамп называл Байдена «сонным» и «идиотом».

Трамп поддержал Байдена.

Президент США Дональд Трамп выразил поддержку бывшему главе государства Джо Байдену после сообщения о его раке. Об этом Трамп написал в своей социальной сети TruthSocial. Ранее Трамп называл Байдена «сонным» и «идиотом».

«Мелания и я опечалены известием о недавнем медицинском диагнозе Джо Байдена. Мы выражаем самые теплые и наилучшие пожелания Джилл и семье, а Джо желаем скорейшего и успешного выздоровления», — написал Трамп в TruthSocial.

Ранее СМИ сообщили, что у Джо Байдена диагностировали агрессивную форму рака предстательной железы, требующую дополнительного обследования и лечения. Подробности о состоянии здоровья бывшего президента и выбранной терапии пока не разглашаются.