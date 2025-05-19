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МВД Дагестана: После стычек в Махачкале задержаны 67 подростков

В Махачкале сотрудники полиции задержали 67 человек в связи с массовыми конфликтами между подростками. Как сообщает пресс-служба МВД республики, для координации действий подростки использовали социальные сети.

Источник: Life.ru

«16 мая 2025 года в ходе словесного конфликта между молодыми жителями Махачкалы завязалась драка, привлёкшая внимание прохожих. Полиция задержала 12 человек на площади имени Ленина. В отношении родителей несовершеннолетних составлены протоколы по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ.», — говорится в сообщении.

17 мая ситуация повторилась, группы подростков вновь собрались в разных районах города. Оперативные действия полиции позволили задержать 55 человек на улице Каммаева.

В итоге 18 человек привлечены к административной ответственности по статье за мелкое хулиганство. На родителей 35 несовершеннолетних составлены протоколы.

Ранее в Махачкале 35 подростков доставили в полицию за участие в драке. Прокуратура Дагестана начала проверку по факту случившегося, чтобы дать оценку соблюдению требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений, совершаемых несовершеннолетними.