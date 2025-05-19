МВД Дагестана: После стычек в Махачкале задержаны 67 подростков

Ранее в Махачкале 35 подростков доставили в полицию за участие в драке. Прокуратура Дагестана начала проверку по факту случившегося, чтобы дать оценку соблюдению требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений, совершаемых несовершеннолетними.