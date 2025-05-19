Мэр Бухареста Никушор Дан объявил о победе на выборах президента Румынии

«Это была беспрецедентная мобилизация, и поэтому победа принадлежит каждому из вас. О каждом румыне, который вышел на улицу, чтобы проголосовать, заставил услышать свой голос и таким образом боролся за то, во что он верит, за страну, которую он хочет и в которой он хочет жить», — написал Никушор Дан на своей странице в Facebook.