Украинские войска восемь раз обстреляли населённые пункты ДНР за сутки

Согласно сообщению, в результате обстрелов никто из мирных жителей не пострадал. Зафиксированы повреждения двух объектов гражданской инфраструктуры. Всего было выпущено 26 единиц различных боеприпасов.
«Восемь фактов вооружённых атак ВСУ зафиксировано за прошедшие сутки. Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступало», — говорится в сообщении управления.
Ранее сообщалось, что в Курской области в результате атаки ВСУ загорелась кровля новой школы в деревне Самоярдово Большесолдатского района. Инцидент произошёл после падения беспилотника. К счастью, обошлось без пострадавших. Огонь был потушен.