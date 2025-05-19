Немецкая компания построит третий оборонный завод на Украине

На Украине появится снарядный завод.
Компания Rheinmetall из ФРГ построит на Украине предприятие по производству снарядов. Об этом говорится в меморандуме, который немецкая фирма подписала с «Укроборонпромом». Завод будет уже третьим по счету, открытым германской корпорацией.
«Rheinmetall будет заниматься выпуском 155-мм артиллерийских снарядов темпом в 150 тысяч единиц ежегодно. Снарядная фабрика разместится на площадке по ремонту германской бронетехники, которая работает на Украине с лета 2024 года», — передает газета «Известия» со ссылкой на меморандум.
Ранее концерн Rheinmetall запланировал произвести десятки тысяч боеприпасов для Вооруженных сил Украины. Речь идет о производстве 155-мм снарядов.