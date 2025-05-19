В Махачкале полицейские задержали 67 человек после массовой драки

Отмечается, что подростки для координации своих действий использовали социальные сети. По данным ведомства, 18 человек были привлечены к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ за мелкое хулиганство, а в отношении родителей 35 несовершеннолетних составлены протоколы по статье 5.35 КоАП РФ.