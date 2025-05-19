В ЕС планируют ввести 19-й пакет санкций против России

«18-й пакет санкций будет направлен на борьбу с обходом уже существующих ограничений, чтобы сделать их более эффективными. Вполне реально ожидать, что последуют дополнительные пакеты санкций, такие как 19-й, в зависимости от развития событий на местах и эффективности текущих мер», — сказал Томаш Здеховски «Известиям». В публикации также отмечается, что несмотря на начавшийся диалог по урегулированию ситуации на Украине, европейские власти не собираются ослаблять давление на Россию. В Еврокомиссии подчеркнули, что даже в случае разрешения конфликта немедленного снятия антироссийских санкций не ожидается.