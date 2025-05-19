Добыча газа в Европе упала до минимума с 2021 года

Европейские страны, в том числе Норвегия, Великобритания и Турция в первом квартале 2025 года снизили добычу газа на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом общий объем добычи за три месяца составил 47,7 млрд кубометров, что является минимальным показателем с 2021 года.