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Симион признал поражение на выборах главы Румынии

Джеордже Симион, глава оппозиционной партии «Альянс за объединение румын» (AUR), официально признал поражение на президентских выборах и поздравил победителя — действующего мэра Бухареста Никушора Дана. Он написал об этом на своей странице в соцсетях.

Симион — главный фаворит первого тура поздравил своего соперника.

Джеордже Симион, глава оппозиционной партии «Альянс за объединение румын» (AUR), официально признал поражение на президентских выборах и поздравил победителя — действующего мэра Бухареста Никушора Дана. Он написал об этом на своей странице в соцсетях.

«Мы были одни против всех. Я горжусь вами и поздравляю своего соперника с победой», — написал Симион в Facebook (заблокирован и запрещен в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ). Несмотря на «горький вкус поражения», политик пообещал и дальше отстаивать интересы румынского общества.

По данным ЦИК Румынии после обработки 98% бюллетеней, Дан набрал 54,26% голосов против 45,74% у Симиона. Официальные результаты выборов будут объявлены в ближайшие дни после завершения подсчета всех голосов.