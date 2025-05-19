Симион признал поражение на выборах главы Румынии

«Мы были одни против всех. Я горжусь вами и поздравляю своего соперника с победой», — написал Симион в Facebook (заблокирован и запрещен в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ). Несмотря на «горький вкус поражения», политик пообещал и дальше отстаивать интересы румынского общества.