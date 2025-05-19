Поддерживает Украину и получил докторскую в Сорбонне: кто такой новый президент Румынии

Вернувшись в Румынию, Дан основал Высшую нормальную школу и до 2011 года работал профессором математики, но затем ушел в политику. В 2006 году он создал движение «Спасем Бухарест», которое боролось против незаконной застройки исторического центра города и вырубки деревьев. Несмотря на две неудачные попытки стать мэром в 2012 и 2016 годах, в 2020-м он одержал победу как независимый кандидат, а в 2024-м был переизбран.