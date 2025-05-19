Лукашенко подарили его портрет из драгоценных камней

Во время церемонии обмена подарками То Лам обратился к белорусскому президенту со словами: «У нас есть для вас ваш портрет из драгоценных камней». В ответ глава белорусского государства преподнес вьетнамскому лидеру эксклюзивный набор шоколада и различные белорусские продукты. Лукашенко подчеркнул: «Вы о шоколаде говорили. Это образцы нашей продукции».