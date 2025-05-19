Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко подарили его портрет из драгоценных камней

Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лам во время официального визита в Белоруссию вручил президенту Александру Лукашенко его портрет, выполненный из драгоценных камней. Об этом сообщило «Беларусь 1».

Лукашенко получил в подарок свой портрет из драгоценных камней.

Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лам во время официального визита в Белоруссию вручил президенту Александру Лукашенко его портрет, выполненный из драгоценных камней. Об этом сообщило «Беларусь 1».

Во время церемонии обмена подарками То Лам обратился к белорусскому президенту со словами: «У нас есть для вас ваш портрет из драгоценных камней». В ответ глава белорусского государства преподнес вьетнамскому лидеру эксклюзивный набор шоколада и различные белорусские продукты. Лукашенко подчеркнул: «Вы о шоколаде говорили. Это образцы нашей продукции».

Ранее Александр Лукашенко принимал участие в памятных мероприятиях вместе с президентом России Владимиром Путиным, в том числе в Волгограде на 80-летии Победы, где его торжественно встречали и угощали хлебом-солью. Такие обмены подарками и жесты внимания подчеркивают значимость личных контактов и дипломатических традиций в отношениях Белоруссии с другими странами.