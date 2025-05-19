В Дагестане рухнувшая скала оставила без газа более пяти тысяч человек

Обрушение скалы в Докузпаринском районе Дагестана привело к повреждению газовой трубы высокого давления, что стало причиной ограничения подачи газа в два населенных пункта. Об этом 18 мая сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Республике Дагестан.