МЧС: более 5 тысяч жителей Дагестана остались без газоснабжения из-за аварии

Обрушение скалы повредило газопровод в Докузпаринском районе Дагестана, что привело к перебоям с газоснабжением в двух населенных пунктах. В результате инцидента без газа остались 5 333 человека. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
«В 19:45 от диспетчеров ЕДДС Докузпаринского района поступило сообщение о том, что на окраине села Усухчай в результате обрушения скальной массы повреждена газовая труба высокого давления d-273 мм протяженностью 50 м», — передает пресс-служба.
Сообщается, что восстановление газоснабжения начнется утром 19 мая.
Ранее KP.RU писал, что мост в дагестанском селе Кунки, возведенный в XV веке, пострадал от обрушения после обильных ливней. По данным ведомства, деревянные конструкции моста со временем пришли в негодность, что значительно снизило его эксплуатационную пригодность.