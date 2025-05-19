МЧС: более 5 тысяч жителей Дагестана остались без газоснабжения из-за аварии

Обрушение скалы повредило газопровод в Докузпаринском районе Дагестана, что привело к перебоям с газоснабжением в двух населенных пунктах. В результате инцидента без газа остались 5 333 человека. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.