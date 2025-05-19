Стало известно, кто победил на выборах в Румынии

В Румынии объявили нового президента.
Мэр Бухареста Никушор Дан одержал победу на выборах главы Румынии по итогам обработки 100% голосов, поданных внутри страны. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Румынии.
«После обработки 100% избирательных бюллетеней, поданных внутри страны, Никушор Дан набирает большинство голосов и становится победителем президентских выборов», — говорится в сообщении ЦИК. В заявлении комиссии уточняется, что окончательные итоги будут объявлены после подсчета голосов румынских граждан, проголосовавших за рубежом.
Второй тур президентских выборов в Румынии прошел 18 мая, после того как в первом туре больше всего голосов получили Джеордже Симион и Никушор Дан. По предварительным данным Центральной избирательной комиссии, Дан сохранял лидерство с перевесом более 8% голосов после обработки 98% бюллетеней. Окончательные итоги будут подведены после подсчета голосов румын, проголосовавших за рубежом.