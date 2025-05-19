Стало известно, кто победил на выборах в Румынии

Второй тур президентских выборов в Румынии прошел 18 мая, после того как в первом туре больше всего голосов получили Джеордже Симион и Никушор Дан. По предварительным данным Центральной избирательной комиссии, Дан сохранял лидерство с перевесом более 8% голосов после обработки 98% бюллетеней. Окончательные итоги будут подведены после подсчета голосов румын, проголосовавших за рубежом.