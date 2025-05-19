В Хабаровском крае два человека погибли в ДТП с экскаватором

В Нанайском районе на участке дороги, где идёт ремонт, автомобиль Honda Saber врезался в экскаватор, водитель и пассажир погибли, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
ДТП произошло накануне, 18 мая, в 21:30, на 4 км дороги к селу Троицкое. 26-летний водитель, житель села Джонка Нанайского района, врезался в стоящий на правой обочине экскаватор. Он и его 27-летний пассажир, житель Троицкого, погибли на месте происшествия до приезда скорой помощи.
Место ДТП ограничено дорожными знаками. На задней части грейдера установлены соответствующие дорожные знаки, а также маяк жёлтого цвета, сообщили в Госавтоинспекции Хабаровского края.
Напомним, ранее в Нанайском районе 27-летний водитель грузовика врезался в фуру и погиб.