В Хабаровском крае два человека погибли в ДТП с экскаватором

В Нанайском районе на участке дороги, где идёт ремонт, автомобиль Honda Saber врезался в экскаватор, водитель и пассажир погибли, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

ДТП произошло накануне, 18 мая, в 21:30, на 4 км дороги к селу Троицкое. 26-летний водитель, житель села Джонка Нанайского района, врезался в стоящий на правой обочине экскаватор. Он и его 27-летний пассажир, житель Троицкого, погибли на месте происшествия до приезда скорой помощи.