Россия ведет переговоры о возобновлении полетов в другие страны

Ранее глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщал о планах привлечь более 124 миллиардов рублей внебюджетных средств для модернизации 28 аэродромных комплексов в России к 2030 году. Эти меры направлены на комплексное развитие авиационной отрасли, что связано с ростом пассажиропотока и усилиями властей по сдерживанию цен на авиабилеты. Модернизация инфраструктуры и восстановление международных рейсов рассматриваются как часть общей стратегии по развитию авиасообщения.