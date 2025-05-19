Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Владивостоке ищут пропавших сапсерферов Виктора и Алёну

Поиски людей ведутся с берега, на воде с помощью лодок и квадрокоптерами.

Источник: Аргументы и факты

В воскресенье, 18 мая, во Владивостоке пропали двое сапсерферов — Виктор и Алена Еременко. Они вышли днем на одном сапе от Второй речки и направлялись в сторону Де-Фриза, однако до настоящего времени их местонахождение неизвестно. Об этом сообщили волонтеры организации «ПримПоиск».

Поиски пропавших ведутся с момента исчезновения — они планировали прибыть в район Де-Фриза около 15:00, но не появились. В поисках участвуют волонтеры «ПримПоиска», сотрудники МЧС, ГИМС, полиция, а также друзья и местные рыбаки. Обследование акватории и побережья проводится пешими группами, на лодках и с помощью квадрокоптеров. Поиски продолжались до поздней ночи 18 мая и сейчас возобновились.

Жителей и гостей Владивостока просят быть внимательными и обращать внимание на объекты на воде и побережье в районах станций электрички «Чайка», «Санаторная», «Океанская», «Весенняя», «Угольная», «Амурский залив», «Прохладное», «Зима Южная», «Де-Фриз», «Тавричанка», «Береговое», «Приморский» и «Безверхово». Возможно, кто-то видел Виктора и Алёну или располагает информацией о времени и месте их последнего передвижения.

Всех, кто может помочь, просят сообщать информацию по телефонам полиции 102, 112 или волонтёров «ПримПоиска»: 8 914 721−22−32 и 8 914 792−61−09 (WhatsApp, Telegram). Родственники и друзья пропавших очень переживают и надеются на помощь неравнодушных людей.