Во Владивостоке ищут пропавших сапсерферов Виктора и Алёну

Поиски пропавших ведутся с момента исчезновения — они планировали прибыть в район Де-Фриза около 15:00, но не появились. В поисках участвуют волонтеры «ПримПоиска», сотрудники МЧС, ГИМС, полиция, а также друзья и местные рыбаки. Обследование акватории и побережья проводится пешими группами, на лодках и с помощью квадрокоптеров. Поиски продолжались до поздней ночи 18 мая и сейчас возобновились.