Во Владивостоке ищут пропавших сапсерферов Виктора и Алёну

В воскресенье, 18 мая, во Владивостоке пропали двое сапсерферов — Виктор и Алена Еременко. Они вышли днем на одном сапе от Второй речки и направлялись в сторону Де-Фриза, однако до настоящего времени их местонахождение неизвестно. Об этом сообщили волонтеры организации «ПримПоиск».
Поиски пропавших ведутся с момента исчезновения — они планировали прибыть в район Де-Фриза около 15:00, но не появились. В поисках участвуют волонтеры «ПримПоиска», сотрудники МЧС, ГИМС, полиция, а также друзья и местные рыбаки. Обследование акватории и побережья проводится пешими группами, на лодках и с помощью квадрокоптеров. Поиски продолжались до поздней ночи 18 мая и сейчас возобновились.
Жителей и гостей Владивостока просят быть внимательными и обращать внимание на объекты на воде и побережье в районах станций электрички «Чайка», «Санаторная», «Океанская», «Весенняя», «Угольная», «Амурский залив», «Прохладное», «Зима Южная», «Де-Фриз», «Тавричанка», «Береговое», «Приморский» и «Безверхово». Возможно, кто-то видел Виктора и Алёну или располагает информацией о времени и месте их последнего передвижения.
Всех, кто может помочь, просят сообщать информацию по телефонам полиции 102, 112 или волонтёров «ПримПоиска»: