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Авто столкнулось со стадом сайгаков в Карагандинской области: есть пострадавший

В минувшую субботу в Карагандинской области автомобиль столкнулся со стадом сайгаков. В результате пострадал пассажир авто, передает NUR.KZ со ссылкой на «КазАвтоЖол».

Источник: Getty Images

ДТП произошло в 03:00 на 1395-м километре автодороги республиканского значения «Астана — Караганда (с обходом) — Алматы», вблизи поселка Ошаганды Карагандинской области.

«Автомобиль марки “ВАЗ”, следовавший в направлении Темиртау, совершил наезд на стадо сайгаков. В результате пострадал пассажир, который был доставлен в районную больницу», — рассказали в нацкомпании.

Отмечается, что проезжая часть на этом участке была сухой, чистой и с ровным покрытием. Ограничений движения на момент ДТП не было.

Вдоль дороги установлены защитные сетки, препятствующие выходу животных на проезжую часть.

«По предварительным данным, в результате массового перемещения табуна сайгаков произошло повреждение одного из участков ограждения, что позволило животным выйти на автодорогу», — пояснили в «КазАвтоЖоле».

Сейчас ведутся восстановительные работы и дополнительное обследование других участков трассы.

«Несмотря на принимаемые меры по обеспечению безопасности, водителям следует проявлять особую внимательность в темное время суток и строго соблюдать скоростной режим. Необходимо учитывать возможность выхода на проезжую часть как диких животных, так и домашнего скота», — обратились к водителям в компании.