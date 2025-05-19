Авто столкнулось со стадом сайгаков в Карагандинской области: есть пострадавший

«Несмотря на принимаемые меры по обеспечению безопасности, водителям следует проявлять особую внимательность в темное время суток и строго соблюдать скоростной режим. Необходимо учитывать возможность выхода на проезжую часть как диких животных, так и домашнего скота», — обратились к водителям в компании.