NYP: мужчина кричал с угрозами смерти в адрес пятилетних летних детей в США

66-летний Майкл Маррон из Сифорда (Лонг-Айленд) устроил скандал на заднем дворе своего дома, граничащего с начальной школой. По данным властей, он якобы угрожал убийством и покрыл матом группу 5−6-летних детей, занимавшихся спортом. Об этом пишет газета New York Post.
По данным издания, в четверг вечером мужчина вторгся на территорию, прилегающую к начальной школе Сифорд-Харбор, где устроил шумный скандал. Уточняется, что он якобы кричал «Я убью тебя!».
Маррон был взят под стражу в пятницу, а на следующий день предстал перед Первым окружным судом Хемпстеда по обвинению в создании угрозы благосостоянию и создании террористических угроз.
Ранее издание ABC News сообщало, что в США арестовали Мануэля Тамайо-Торреса, который угрожал убить президента США Дональда Трампа и членов его семьи.