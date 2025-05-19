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NYP: мужчина кричал с угрозами смерти в адрес пятилетних летних детей в США

В США задержали мужчину, который кричал с угрозами смерти в адрес 5-летних детей.

Источник: Комсомольская правда

66-летний Майкл Маррон из Сифорда (Лонг-Айленд) устроил скандал на заднем дворе своего дома, граничащего с начальной школой. По данным властей, он якобы угрожал убийством и покрыл матом группу 5−6-летних детей, занимавшихся спортом. Об этом пишет газета New York Post.

По данным издания, в четверг вечером мужчина вторгся на территорию, прилегающую к начальной школе Сифорд-Харбор, где устроил шумный скандал. Уточняется, что он якобы кричал «Я убью тебя!».

Маррон был взят под стражу в пятницу, а на следующий день предстал перед Первым окружным судом Хемпстеда по обвинению в создании угрозы благосостоянию и создании террористических угроз.

Ранее издание ABC News сообщало, что в США арестовали Мануэля Тамайо-Торреса, который угрожал убить президента США Дональда Трампа и членов его семьи.