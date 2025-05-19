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Экс-сенатор, обвиняемый в попытке организации убийства, собрался отправиться на СВО

Бывший сенатор от Тульской области Дмитрий Савельев, обвиняемый в организации подготовки убийства своего делового партнера, намерен отправиться на специальную военную операцию (СВО). Об этом сообщают СМИ.

Экс-сенатор планирует отправится на СВО.

Бывший сенатор от Тульской области Дмитрий Савельев, обвиняемый в организации подготовки убийства своего делового партнера, намерен отправиться на специальную военную операцию (СВО). Об этом сообщают СМИ.

«На предварительном слушании по его делу подсудимый подаст ходатайство о допуске к нему в спецблок СИЗО № 99/1 сотрудников военкомата для прохождения медкомиссии. Савельев ранее уже дважды подавал соответствующее ходатайство на предварительном следствии, но получил отказ», — пишет «Коммерсант».

Дело Савельева стало известно в 2024 году, когда его обвинили в организации покушения на убийство бывшего бизнес-партнера Сергея Ионова, а также в выведении активов из обанкротившейся компании «Уралстройнефть», из-за чего суд взыскал с него более 2,5 млрд рублей. Следствие считает, что Савельев, находясь на госслужбе, продолжал заниматься бизнесом, а попытка убийства была раскрыта после обращения сообщников к сотруднику УФСИН, который сообщил о планах в ФСБ.