Экс-сенатор, обвиняемый в попытке организации убийства, собрался отправиться на СВО

Дело Савельева стало известно в 2024 году, когда его обвинили в организации покушения на убийство бывшего бизнес-партнера Сергея Ионова, а также в выведении активов из обанкротившейся компании «Уралстройнефть», из-за чего суд взыскал с него более 2,5 млрд рублей. Следствие считает, что Савельев, находясь на госслужбе, продолжал заниматься бизнесом, а попытка убийства была раскрыта после обращения сообщников к сотруднику УФСИН, который сообщил о планах в ФСБ.