Полиция Приморья завершила расследование дела о поддельных медсправках

В Приморском крае завершено расследование уголовного дела по факту пособничества в распространении поддельных медицинских заключений. Как отмечает Telegram-канал полиции Приморья, дознаватель отдела МВД России по городу Уссурийску подготовил материалы дела в отношении мужчины 31 года, которого обвиняют по части пятой статьи 33 и части первой статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации. Эти статьи предусматривают ответственность за содействие в реализации поддельных официальных документов. Максимальное наказание по части первой статьи 327 УК РФ — до двух лет лишения свободы.