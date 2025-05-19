Полиция Приморья завершила расследование дела о поддельных медсправках

В Приморском крае завершено расследование уголовного дела по факту пособничества в распространении поддельных медицинских заключений. Как отмечает Telegram-канал полиции Приморья, дознаватель отдела МВД России по городу Уссурийску подготовил материалы дела в отношении мужчины 31 года, которого обвиняют по части пятой статьи 33 и части первой статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации. Эти статьи предусматривают ответственность за содействие в реализации поддельных официальных документов. Максимальное наказание по части первой статьи 327 УК РФ — до двух лет лишения свободы.
В ходе следствия выяснилось, что с конца января по октябрь обвиняемый вступил в сговор с неустановленным лицом и способствовал продаже фальшивых медицинских заключений. Эти документы подтверждали отсутствие противопоказаний и ограничений для управления транспортными средствами.
Для привлечения клиентов мужчина разместил в интернете объявления, предлагая помощь в оформлении медицинских комиссий для получения водительских удостоверений без прохождения обязательных медицинских осмотров. Для оказания «услуг» он арендовал офис, где встречался с гражданами.
За каждое оформленное поддельное заключение обвиняемый получал 500 рублей. Готовые документы доставлялись курьерской службой и передавались клиентам в арендованном помещении. Получатели этих справок предъявляли их в подразделения Госавтоинспекции вместе с другими необходимыми бумагами для получения или замены водительских прав.
При обнаружении признаков подделки сотрудники полиции изымали документы, а граждане, представившие их, становились фигурантами уголовных дел по части третьей статьи 327 УК РФ, предусматривающей наказание до четырёх лет лишения свободы.
В настоящее время расследование завершено, причастность обвиняемого к совершению преступления подтверждена. Материалы дела с обвинительным заключением, утверждённым прокурором, переданы в суд для рассмотрения по существу.