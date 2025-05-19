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Россиянам грозит штраф до 500 тысяч рублей за поджигание хвороста и сухой травы

За выжигание хвороста и сухой травы на участках, примыкающих к лесу, россиянам грозят штрафы до 500 тысяч рублей. Об этом сообщает руководитель федеральной общественной приемной Союза садоводов России Людмила Бурякова.

В России подняли штрафы за поджоги травы и хвороста.

За выжигание хвороста и сухой травы на участках, примыкающих к лесу, россиянам грозят штрафы до 500 тысяч рублей. Об этом сообщает руководитель федеральной общественной приемной Союза садоводов России Людмила Бурякова.

«С 2022 года подняты штрафы за нарушения поведения в лесу. За выжигание хвороста, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра, предусмотрен штраф 30−40 тысяч рублей на физлицо, 40−60 тысяч рублей на должностное лицо, 300−500 тысяч рублей на юрлицо», — рассказала Бурякова РИА Новостям.

Ранее сообщалось, что владельцы дачных участков могут быть оштрафованы за различные нарушения порядка, включая неправильное хранение мусора, несоблюдение санитарных норм, порчу земли и разведение запрещенных животных. Размер штрафов зависит от характера нарушения и может достигать десятков тысяч рублей, а за нецелевое использование земли — до 1% кадастровой стоимости участка.