Россиянам грозит штраф до 500 тысяч рублей за поджигание хвороста и сухой травы

«С 2022 года подняты штрафы за нарушения поведения в лесу. За выжигание хвороста, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра, предусмотрен штраф 30−40 тысяч рублей на физлицо, 40−60 тысяч рублей на должностное лицо, 300−500 тысяч рублей на юрлицо», — рассказала Бурякова РИА Новостям.